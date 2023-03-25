從3月15日往前推1周來看，美國小銀行存款就短少1190億美元，只剩下5.46兆美元。這次提走的錢，不僅比上次創紀錄時要多出至少兩倍，同時，減幅也是自2007年3月16日當周以來最大。

依照聯準會的周報數字，小型銀行的借款金額增加2530億美元，高達創紀錄的6696億美元。這裡所謂的小型銀行，指的是美國最大規模25家商業銀行以外的所有業者。

調研單位Capital Economics認為，美國小銀行在本周末的手頭現金增加970億美元，表示這筆錢就像厲兵秣馬一樣，先預備好以防客戶擠兌之用。日前，SVB就是存戶在短短幾小時之內，大量提走好幾百億的美金後因而宣告破產。

此官方數據也記錄，美國大型銀行的存款，本周增加670億美元，共達10.74兆美元。在新冠病毒開始大規模傳播的2020年以及2021年初，美國境內全部銀行業者的存款金額就直直落。

路透社指出，本周美國大銀行增加的存款數，差不多只有小銀行被提走的一半左右，推估剩下的款項可能流入安全性較高，投資標的以績優短期票券為主的貨幣基金，或是其它金融商品。

同時，美國大型銀行本周也增加2510億美元的借款金額。路透社表示，目前不清楚存款從小型銀行轉出的趨勢是否會持續多久。但聯準會主席鮑爾於美東時間22日曾說，上周美國銀行系統的存款流量已經穩定。