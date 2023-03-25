屏縣府今年以「品牌演藝團隊計畫」培育在地藝文生力軍，共有13個團隊入選，25日由縣長周春米親自授證。（謝佳潾攝）

屏縣府今年以「品牌演藝團隊計畫」培育在地藝文生力軍，共有13個團隊入選，包含2個菁英演藝團隊、9個傑出演藝團隊及2個新秀演藝團隊，25日由縣長周春米親自授證，並將於6至12月間在屏東藝術館及演藝廳接力展演。

屏縣府指出，今年度入選的菁英演藝團隊有屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團；傑出演藝團隊有飛悅舞集、斜槓青年創作體、繡花園戲劇團、上西園掌中劇團、蘇家班掌中劇坊、羽．擊舞藝術、藍衫樂舞團、屏東室內合唱團、阿緱囝仔人聲樂團；新秀演藝團隊有星星戲樂、旋律之聲。

縣府表示，這13個團隊囊括音樂類、舞蹈類、現代戲劇類、傳統戲劇類、樂舞類等，類別多元且跨族群，也展現屏縣演藝團隊蓬勃發展的樣態。

周春米指出，近年屏東的文化建設一直努力地與時間賽跑，近來在大家的參與下，成功翻轉城市的進步，縣府將持續向中央爭取並整合地方資源，共同推動藝文發展，並鼓勵更多有才華、表演創作者展現豐沛的能量。

文化處表示，縣府長年著力於扶植地方傑出演藝團隊，透過徵選機制，輔導藝文團隊提升表演創作能力並穩定營運，進而從地方邁向中央補助傑出團隊，今年度以「品牌團隊」進行整合規畫，並新增3個首次入選的傑出演藝團隊以及2個新秀團隊，顯現在地團隊的能量及企圖心越發旺盛。

文化處說，今年度的品牌演藝團隊從下半年起，各團將陸續推出精彩表演，除了售票展演外，將於「藝術宅急便」、「屏菸氤氳沙龍」、「藍皮火車演出計畫」等多元的場域進行沉浸式演出，並媒合跨領域合作與外縣市交流，讓更多人共享屏東藝文品牌。