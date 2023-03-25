美女主播劉芯彤經常在臉書分享生活點滴，以及探討時事議題，近來有鑑於央行23日升息半碼，房貸利率突破2%大關，讓不少民眾怨聲載道，對此，她無奈表示生活壓力倍增，如今就連吃早餐也只敢點25元的原味蛋餅。

劉芯彤表示央行連5度升息，倘若是貸款千萬分30年期的房貸族，一年得要多付4萬，等於每天增加110元開銷，如今面對的不僅是房貸升息，還有物價通膨的壓力，她開始控管開銷，除了連續好幾個月沒買最愛的皺摺衣，就連到早餐店也只敢點原味蛋餅，她指出不僅價格只要25元相當划算，而且還能夠吃飽，但不免感嘆：「物價飛漲，日子都不是之前的日子，很多生活基本需求都要花更多錢才能獲得」。

劉芯彤指出好在從小就不是富裕家庭的孩子，即便在驚人通膨壓力下生活，還是存在著吃苦耐勞的底子，也能過著一餐只花50元，只吃一碗麵的日子，接著強調：「我們的適應力，過去是我們在職場上的競爭力。現在這種適應力，應該也能讓我們度過這段什麼都貴的日子」。

對於劉芯彤一番言論，讓多數網友直呼相當有感，紛紛留言：「推適應力，能屈能伸，打不死的小強」、「蛋花湯要時價有誇張，南部頂多寫牌不賣蛋花湯而已」、「不能每天一杯星巴克了」、「家中毛小孩開銷也很大」。