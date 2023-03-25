XPG CYBERCORE ll 80 PLUS白金認證模組化電源供應器系列展現XPG不斷進步的野心，針對高端顯卡於最大負載時所產生的巨大功耗量身訂製，搭載升級ATX 3.0與PCIe 5.0 12VHPWR (12+4 Pin)接頭，有助收納理線管理。

XPG CYBERCORE ll裝配與Nidec設計合作的散熱解決方案，成為業界白金級1000W級距中最優最安靜的電源供應器，採用高品質日系主電容105度C與DC to DC的電路架構設計，能有效降低雜訊，確保電源整體的輸出品質和穩定性並發揮最高效能，其電源輸出可透過PMIC電源管理IC有效監控與調校，控制電壓準位、保護機制與電源輸出的穩定性，加上搭配交換式interleaved PFC高電源轉換率設計，使電壓輸出不隨電流波動變化，優化調整負戴輸出電壓，進而提升電源供應器的整體效能。XPG CYBERCORE ll電源供應器全模組化線材設計提供玩家快速組裝的便利性，安裝時只須因應需求裝置接線，輕巧體積，長度僅16公分。