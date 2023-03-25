凱基投信表示，聯準會此次會後聲明顯示聯準會對未來經濟預測仍略偏樂觀，但也同時提及近期銀行業動盪可能造成信貸緊縮，後續聯準會升息步調可能放緩，甚至已有跡象顯示鷹派緊縮立場轉趨緩和，暗示可能已接近升息的終點。

而此次聲明中新增對近期銀行業危機的解讀，除了新增表示「委員會將密切關注未來發佈的訊息，並將評估其對貨幣政策的影響」，也重申「若有需要，準備好適當調整政策立場」，暗示聯準會將會隨時提出政策工具，有助於避免金融市場再出現較大震盪。

凱基投信分析，即便升息接近終點，但距開始降息仍可能有段距離。觀察聯準會2024年底從4.1％升至4.3％、2025年底維持3.1％的長期目標利率不變，若聯準會確實在今年停止升息，最快也需至2024年才有降息3～4碼的可能，而2025年則有另外4～5碼的空間。

展望後市，凱基投信認為需持續觀察連續大幅升息對美國總體經濟帶來的滯後影響，即便仍預期美國總體經濟軟著陸的機會較高，但不穩定的銀行體系仍可能衝擊短線市場情緒，導致波動加大。投資配置建議以多元分散且可依據市場環境動態調整的多重資產策略，做為目前核心投資配置，以靈活應對市場變化。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，美國景氣在連續大幅升息後出現放緩跡象，加上美歐銀行事件，短期市場信心仍較不足。但另一方面，部分領先指標及企業獲利下修趨勢，亦透露止穩甚至反轉跡象。

因此，馮紹榮維持未來一季區間整理看法，建議投資人分批布局，若出現明顯拉回可提高加碼比重，參與下半年基本面改善行情。投資主軸則建議著重高品質、獲利能見度高的企業為主，另可鎖定具長期成長趨勢產業，如未來移動主題、基本面率先落底產業。

凱基ESG BBB債15+(00890B)基金經理人呂紹儀則認為，考慮目前矽谷銀行破產事件效應並未擴大，市場違約風險未升高，企業體質仍然健全，預期後續債券信用風險可控、不致出現大規模違約。

同時，參考過去30年的歷史經驗，每當聯準會升息循環結束，公債利率上升趨勢皆同步告終，後續均伴隨一波公債利率下行趨勢，預期債券投資也可望由逆風轉為順風。因此，呂紹儀對後續債券投資抱持審慎樂觀看法，短期建議首選更容易受惠利率下行的高評級債券。