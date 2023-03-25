宜蘭縣政府在2013年成立家事服務管理中心，累計培訓400多名專職管家，今天（25日）舉辦家事服務管理中心成果展、邀請中高齡者等民眾參加訓練，成為專業管家5年的黃琴，經過培訓與經驗的累積，1個月從賺1萬至2萬元，到現在可賺5萬元，生活與工作更有彈性。

宜蘭縣成立的家事服務管理中心，是提供縣內新住民、獨立負擔家計者、二度就業婦女及中高齡者參加專業管家培訓課程，取得結業證書、提升就業競爭力並投入就業市場。

縣府勞工處表示，家事服務管理中心除了培訓外，還有就業媒合，服務項目有居家、旅宿、辦公室、一次性清潔，以及服務內容包括簡易膳食烹飪、洗衣、居家清潔的居家管家，建議費用每小時為250元至450元。

從大陸嫁到台灣20多年的黃琴，曾在雞排店、釣蝦場、成衣廠工作，但上班時間太死板，因孩子上網查到家事服務員的訓練訊息報名參加，經過培訓後，一開始一個月賺1萬至2萬元，現在可以達5萬元，且她有彈性決定要不要接案，讓她有更多時間可以陪伴孩子、照顧家庭。

黃琴工作認真，有了穩定的經濟來源，很多事可以自己決定，讓她夫妻間平起平坐的感覺，丈夫也對她的工作能力刮目相看，縣府勞工處提報黃琴參加行政院今年的金馨獎，獲得性別平等故事獎的肯定。

勞工處表示，家事服務員訓練須年滿15歲以上、居住在宜蘭縣的民眾，符合獨立負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女等優先。

勞工處將在今年5月與8月舉辦2梯次訓練，訓練時數學科72小時、陪伴實習16小時，每梯次30人，滿額為止，報名須繳交1000元保證金。