目前共進駐的7組團隊，具有各領域包含藝術創作、甜點製作等背景及教學經驗。（張毓翎攝）

今天開幕時，吸引不少民眾入場參觀。（張毓翎攝）

台南市政府副祕書長王揚智（左二）到場參觀品茗。（張毓翎攝）

坐落在台南新營文化中心旁巷子的10戶連棟警察舊宿舍，獲中央經費挹注改造成「辻間創生聚落」，經過長達4年的工程及作業時間，總算在25日落成，成為溪北地區首座創生聚落，目前共進駐的7組團隊，具有各領域包含藝術創作、甜點製作等背景及教學經驗，今天開幕時，吸引不少民眾入場參觀。

這10戶連棟的警察舊宿舍，有50年歷史，透過創生計畫改造成「辻間創生聚落」，25日開幕啟用，台南市政府副祕書長王揚智、經發局副局長蕭富仁、新營區長翁振祥、市議員李宗翰、沈家鳳及里長等人齊聚共同見證慶祝。

2019年新營地方創生計畫正尋覓適當場所作為創新基地，相中鄰近文化中心的新營警察舊宿舍，2020年經營建署補助2000萬元經費，完成結構補強及環境改造工程，隔年再獲國發會補助278萬元進行內部裝修，去年文化部核定740萬3年計畫經費，扶植在地青創組成「隱。新營」團隊進駐，統計軟硬體經費共3018萬元。

辻間創生聚落的委外營運單位禾拓公司執行長許晉誌表示，「辻」(音同十)字有十字路口的涵意，期許這10棟建物成為地方發展的重要路口，將創生的能量向四方推行，開啟新營地方創生的繁榮願景，因此以「辻間創生聚落」為名，目前有7組具各領域的專業團隊進駐。