余天、李亞萍的二女兒余苑綺去年8月病逝，雖然小兒子余祥銓最近宣布和女友柔柔求婚成功，有望為家中沖喜，但仍治癒不了余天喪女之痛，今(25日)他突缺席台北海洋科技大學校慶活動，該校董事長林世宗和余家有好交情，表示余天仍陷在自責心情中，認為自己空有人脈資源，卻救不了孩子。

去年10月余天傳出因為怕觸景傷情，一度不敢再去基隆看余苑綺的塔位，並把心力放在選舉上，余祥銓則透露，余天回到家後還是會偷哭，「我爸只是在外面看起來堅強，但他一想到二姊都會偷掉眼淚」，李亞萍更是像心頭被割掉一塊肉一般心碎，隔月余天提起勇氣去探望女兒塔位，夫妻倆依舊低頭痛哭，余天默默擦掉眼淚後更是雙拳緊握，可見其悲痛不捨之情緒。

台北海洋科技大學董事長林世宗（右）與台北市議員王世堅同框燦笑。（圖／台北海洋科技大學提供）

往年都會出席台北海洋科技大學校慶的余天，今年罕見臨時缺席，該校董事長林世宗和余天是多年換帖好兄弟，被問到余天近況，林世宗先幽默表示：「大家關心余天身體不好，他只是酒量差一點，哈哈」，並坦言余天心傷未癒，「他的確很自責」，透露余天非常遺憾有人脈、資源，卻無法讓女兒恢復健康。

台北海洋科技大學今舉行校慶，余天缺席。（圖／台北海洋科技大學提供）

林世宗說，余天夫妻現在談到余苑綺還是會忍不住落淚，「但余大哥有努力要放手祝福天上的苑綺」。至於余天選不選不分區？林世宗說，余天是所有國民的精神支柱，大家都很期待他，他也是一輩子都給大家溫暖的人，之後五月中旬台北海大在花博活動或未來的大選，相信屆時一定會復出給大家看到他最好的一面。