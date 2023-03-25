美國與盟軍一處位於中東地區敘利亞的基地，在本月23日疑似遭到伊朗的無人機攻擊，致使1名美國承包商死亡和5名美軍受傷，美國總統拜登隨即指示對敘利亞東部的親伊朗武裝組織發動「精準空襲」，但據傳敘利亞東北部另一處美軍基地在24日又遭飛彈襲擊。媒體人吳子嘉認為，反美戰隊已經形成。

吳子嘉24日在節目《關鍵時刻》指出，美國過去在中東戰場裡有一個盟軍沙烏地阿拉伯，但現在該國也出現一個曖昧的態度，美國今天被挑戰已經成為事實，且不光中東的危機在萌芽，俄烏戰爭也還在打。

此外，吳子嘉指出，大陸國家主席習近平在訪俄結束前對俄羅斯總統普丁說，「百年變局之一部分，我們共同來推動」，這更白話一點就是「東升西降」、就是代表美國衰退，而變局開始後，霸權的地位就要改變了，世界要進入一個大國博弈的新冷戰時代。

吳子嘉指出，美軍當前已直接跳到戰場上打伊朗，那美軍未來有沒有可能直接跳下去打俄羅斯？而中國大陸未來走的路，是要跟過去40年的美國夥伴說再見，要召集新的隊伍，組成反美戰隊。吳還強調，上次冷戰以軍武衝突為主，這次美國主動挑起晶片戰爭，真正目的是為了打擊中方經濟成長的可能性，中國大陸為了發展也只好跟美國拚了。