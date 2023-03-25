不少人去吃到飽餐廳用餐都會努力思考，要怎麼吃才能回本，但一名網友近日去吃饗食天堂，卻發現有一組客人從入座到用餐結束，全程用時不到15分鐘就離開餐廳，而2人吃的東西也少得可憐，只有沙拉＋牛肉而已，引起熱烈討論，其中有位網友補充說，曾看到有人進來只喝一杯咖啡就走掉了。

一名網友昨在PTT上分享，某天去吃饗食天堂，對面有2位客人拿了一點沙拉、吃了幾片牛肉，然後喝了一杯調酒就走人了，入座到用餐結束全程不到15分鐘，讓他看了很傻眼，無法相信怎麼有人來吃到飽，就只吃這麼一點點，然後就離開了。

貼文引起網友討論，不少被嚇到的苦主點頭＋1，「看過喝杯咖啡就走掉了」、「我也遇過自己一個人去吃的，我才吃完前菜對方就走了」、「我還看過有人拿小說進去看的，吃到飽當書店」、「我也看過叔叔阿姨喝杯咖啡吃塊蛋糕就走了」。另也有人推測，會不會是吃了幾道菜以後，發現不合胃口就走了。

另有許多網友則說，貧窮限制了大家的想像力，這些人就是不缺錢，只想進來幾樣想吃的東西而已。「有錢人的生活你不懂」、「這種就財富自由的人啊」、「 M型化社會，這就是有錢人家的711價格」、「跟你去超商買個飯糰吃差不多概念」、「很簡單就4個字『財富自由』」。

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