外交部常務次長俞大㵢3月21日接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）視訊專訪，深入說明中國威權擴張、奪我國邦交國、俄烏戰爭啟示、台灣與民主國家關係及我國在全球產業鏈地位等議題；俞大㵢在專訪中也笑稱，若非中國干擾，我國早在阿根廷設立大使館。

針對中國是否干擾台灣與拉美國家建立外交關係，俞大㵢表示，若非中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了；他說，中國與我國邦交國建交目的是在孤立台灣，中國許下衆多從未實現的承諾，例如尼加拉瓜大運河、薩爾瓦多機場港口等建設計畫。

反觀台灣，已逐漸成為巴西、阿根廷、智利、墨西哥等國在經濟、文化、科技等各領域的重要合作夥伴。我國不是要求阿根廷必須與中國斷交，改選擇與台灣交往，而是歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往；然而中國的立場並非如此，極盡所能地排除台灣，各國對此是否合理應深入思考。

俞大㵢指出，中國奪取台灣的野心從未改變，近來對台威脅急遽升高的事實，尤需各方正視，中國此時對宏都拉斯提出不實承諾，企圖讓宏國轉向承認中國以孤立台灣，而事實上台灣的盟友確是越來越多。

俞大㵢舉例，英國下議院議員團、德國教育部長斯塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）接連來訪，捷克衆議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）近日也將率領由160名官員、學者、議員、商界人士及媒體等組成的代表團訪台，還有來自巴拉圭、科索沃，羅馬尼亞和北馬其頓的代表團不久前也到訪，「中國試圖孤立我們，但實際上卻沒有產生作用」。

俞大㵢強調，台灣是反對中國霸權的第一道自由民主防線，台灣已採取一系列軍事改革措施，包括發展國防產業及採購防衞性武器，而俄烏戰爭給予台灣及世界的清楚啟示，即是只要我們有策略和決心，意志堅定地守護國土，縱使侵略者強大也不會輕易得逞。美國多次重申支持台灣，並依《台灣關係法》提供防禦性武器，使台灣擁有足夠的自我防衛能力。我國將全力避免戰爭發生，也期盼國際社會持續關注中國威脅行徑，並共同嚇阻中國以武力侵犯任何國家。

俞大㵢表示，日本及韓國都是我國堅實的貿易夥伴，兩國都多次提到對台海和平穩定的關切。我們擁有越多的支持者，風險就越小，中國向台灣發動軍事行動的可能性就越低。從經濟角度來看，台灣在全球生產、技術和商品鏈中占有重要位置，尤其台灣是製造全球最先進晶片的重鎮，一旦發生武裝衝突，將危及物資供應，引發前所未來的經濟危機，屆時世界時鐘可能停止運轉。

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