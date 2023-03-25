憲兵第202指揮部昨（24日）於陸軍北測中心實施基地戰力鑑測，官兵分別執行40公厘榴彈機槍及T74排用機槍實彈射擊，藉由鑑測驗證官兵訓練成效，展現保衛中樞、守護國家安全的堅強戰力。

總統府禁衛軍實彈射擊鑑測，展現衛戍中樞火力。(青年日報提供)

據《青年日報》報導，昨（24日）鑑測於北測中心展開，由憲兵裝步239營官兵駕駛CM33裝步戰鬥車進入射擊位置，置身於艙內的射手迅速運用射控系統執行射擊前雷射測距，精準計算出距離、方位及仰角等；標定目標後，官兵立即運用操控桿對目標區實施射擊，霎時間，架設於遙控槍塔上的40公厘榴彈機槍、T74排用機槍接連朝目標區發起攻擊，精準打擊目標，充分展現憲兵部隊戍衛中樞的能量。

緊接著實施的地裝40公厘榴彈機槍、T74排用機槍實彈射擊，首先由連長提醒受測官兵射擊相關安全規定，隨後官兵檢整彈藥，確保射擊任務遂行；射手屏氣凝神瞄準前方目標，聽聞射擊指揮官命令一下，震耳欲聾的槍聲立即響徹訓場，目標區更揚起陣陣煙塵；不僅發揮編制武器、裝備的優異性能，同時也強化官兵射擊熟稔度與精準度，確達「為用而訓，訓後能戰」目標。

總統府禁衛軍實彈射擊鑑測，展現衛戍中樞火力。(青年日報提供)