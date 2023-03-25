據彭博引述知情人士的說法，谷歌(Google)已經告訴至少兩個客戶，可以使用微軟的Bing搜尋索引(一種能快速和即時掃描網路的工具)，來餵養他們的AI聊天機器人工具；而此違反了雙方的合約。
微軟主要是將Bing搜尋索引授權給其它網路搜尋公司。
據了解，微軟可能終止其搜尋索引訪問的授權許可。
微軟曾在今年二月時表示，將利用AI和ChapGPT技術對其Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器進行改造，顯示微軟有意在部分落後的領域重新佔據領先。
而升級版的Bing搜尋引擎在二月底對用戶推出。
微軟在周五提出警告，競爭對手如果不停止將微軟的搜尋數據做為自己人工智慧(AI)聊天產品的基礎，微軟將切斷競爭對手對這些數據的取得。
據彭博引述知情人士的說法，谷歌(Google)已經告訴至少兩個客戶，可以使用微軟的Bing搜尋索引(一種能快速和即時掃描網路的工具)，來餵養他們的AI聊天機器人工具；而此違反了雙方的合約。
微軟主要是將Bing搜尋索引授權給其它網路搜尋公司。
據了解，微軟可能終止其搜尋索引訪問的授權許可。
微軟曾在今年二月時表示，將利用AI和ChapGPT技術對其Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器進行改造，顯示微軟有意在部分落後的領域重新佔據領先。
而升級版的Bing搜尋引擎在二月底對用戶推出。
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