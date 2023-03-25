日本演員中村倫於今（25）早突宣布與主播水卜麻美結婚，閃婚消息震撼日本演藝圈，兩人中午皆在社群平台貼上結婚聲明，雖然消息來得突然，仍受到大批網友恭喜，更吸引一片藍勾勾圈內好友前來祝賀。

36歲的中村倫也與35歲的水卜麻美今（25）早不僅宣布結婚，兩人更早已完成登記，動作十分迅速。在水卜麻美的貼文中可以看到兩人的Q版頭像，模樣相當可愛，中村倫也則放上兩人的全身自畫像，寫下：「請多多指教」非常具有個人風格。

由於兩人不曾被拍到約會，也沒有傳出緋聞，此時宣布結婚，讓外界十分震驚，但也意外覺得相配，中村倫也在文中寫道：「她像春風一樣，能帶給我多采多姿且安心的生活。」顯見相處得十分融洽，幸福的文字讓網友們看了直呼：「好可愛」，吸引許多名人留言恭喜。

中村倫雖然不是傳統帥哥類型，但以特殊慵懶氣質受到歡迎，也因戲路廣泛獲得許多演出機會，精湛演技被封為「變色龍演員」，更在去年拿下夏季日劇學院獎最佳男主角，演藝事業備受肯定，而水卜麻美在2010年進入日本電視台，擁有圓潤可愛的臉蛋，深受日本觀眾喜愛，除了新聞主播的身分，她也主持許多綜藝節目，還曾連續5年被票選為最受歡迎女主播冠軍，如今修成正果攜手邁入下半輩子，讓所有人稱羨不已。