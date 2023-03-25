隋棠（右）13年前和温昇豪主演的《犀利人妻》創下超高收視。（三立提供）

隋棠、温昇豪13年前合作的《犀利人妻》引爆追劇風潮，劇中隋棠一巴掌打向温昇豪，讓收視一路狂飆，一句「可是瑞凡，我回不去了」成為經典名言，更引爆「小三」話題。2人將在最新影集《親愛壞蛋》再次合體演夫妻，上演台灣第一部上流家庭宮鬥影集。

隋棠飾演假貴婦韓真真和失意作家老公温昇豪，意外從平凡家庭擠身上流，面臨善良與慾望的交纏，人性扭曲的愛與貪婪，看似和樂的上流家庭實則各懷鬼胎，每個人心底都藏著不為人知的秘密。韓真真身不由己捲入上流貴婦權力鬥爭，看遍各種貴婦嘴臉。

這對犀利夫婦13年後人氣不減，官方臉書日前為預熱新戲曝光男女主角剪影，吸引上千觀眾好奇回復猜測剪影CP到底是誰，網友直呼：「太熟悉了」，光靠黑影竟有不少人一猜就猜中隋棠、温昇豪回來了。

隋棠表示和溫昇豪再次合作很有安全感，「也很期待我們再次合作可以帶給觀衆什麼不一樣的感覺，但挑戰也是來自於此，希望我們兩個可以跳脫出以前給觀眾的感受。」