防禽流感，縣府發送生石灰等裝備到家禽場，協助場區消毒。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

禽流感肆虐導致國內外缺蛋問題延燒，花蓮縣內禽場有73家，縣府除進行周邊監測採樣工作，近日採購4000公斤生石灰，連同防護裝備送往蛋雞場，指導在禽舍、禽糞表面施灑消毒，防範禽流感疫病，也呼籲若發現場內家禽異常死亡或活動力有異，立即通報釐清原因，避免疫情擴散。

彰化大城鄉土雞、芳苑肉鴨場分別傳出感染H5N1亞型高病原性禽流感，大批雞鴨被撲殺。花蓮縣府近日緊急採購200包共4000公斤生石灰，先從蛋雞場開始，派專人前往發送防護衣、N95口罩、護目鏡、手套、雨鞋、消毒水等防護裝備。

縣動植物防疫所長周黃德榮說，生石灰有遇水後產生強鹼及高熱的特性，可使病毒蛋白質結構變性不活化，破壞細菌的細胞膜，可用於消毒環境。

他說，在傳統蛋雞舍撒布生石灰，先要清理禽舍內雜物，再儘量整平施作區域，以利生石灰覆蓋。撒布生石灰先撒一層，待粉塵減少再撒第二層，減少禽隻不適，之後每月可撒一次補強。

周黃德榮提醒，生石灰會產生強鹼也具腐蝕性，施作時務必穿戴橡膠手套及膠鞋，避免皮膚受傷，且生石灰容易揚起粉塵，要注意風向，在上風處撒布粉狀石灰。此外，生石灰會產生化學作用釋放高熱，操作人員務必須配戴護目鏡及口罩，以免因吸入生石灰灼傷黏膜，建議清晨或傍晚無風狀況下操作，雨天不適合。

花蓮縣內禽場共73家，在養量約22萬多隻（雞鴨鵝）除了蛋雞場，其他禽場同樣會分送生石灰，並前往視察，因地制宜指導適合的防疫措施，每周也會有防疫人員協助於禽場外的公共場域噴灑消毒劑。