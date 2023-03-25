中天綜合台《小明星大跟班》27日晚間10點播出「你到底說夠了沒有？一句話惹怒年輕人排行榜」主題，藝人徐瑋吟（鮪魚）總被家人誤會工作是在玩，讓同樣有主持外景節目的主持人吳宗憲深有同感。

鮪魚表示媽媽只要看到她離開台北就會虧「又在玩？那我這個月的什麼什麼妳來付」，令鮪魚覺得壓力很大，感慨表示：「因為出外景其實很累，但我只把工作好的一面展現出來，是不想讓他們擔心。」

吳宗憲也有同感，「每次出國我都會發照片到家裡群組，後來群組越來越沒回應，我才知道他們的感覺是『玩是你在玩，我們又沒玩到』，但他們忘了我是在工作，我也因為這個事情沒得到家庭的諒解。」

鮪魚還提到家人很反對她進演藝圈，甚至常用言語羞辱她，透露第一個上的節目就是《我猜我猜我猜猜猜》，播出那晚她一打開家門，爸爸就賞她一巴掌，說：「妳才14歲去上什麼節目？妳知不知道那都會被潛規則？」之後還很常被爸爸罵是「做雞」的，令她十分傷心。