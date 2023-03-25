藝人康康（康晉榮）3年前發現血管阻塞42%，被醫生警告若達到50%就會中風，後來他又因運動流汗忘記補充水分，輸尿管卡石頭，痛了一整晚。最近康康忙著為演唱會催票，竟累到身體冒2個症狀，被醫生提醒要多休息。

康康出道25周年，將舉辦2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會，分為5月27日高雄場、6月3日台北場；為了刺激票房，康康馬不停蹄地宣傳，每天排滿工作行程，卻累出毛病，根據《自由時報》報導，康康前天起床全身痠痛、流鼻水，擔心二度染疫，看醫生後才知道得了流感，需多休息，讓他直呼：「我以後不要再辦大型演唱會了，太累了。」

康康步入中年，身體狀況大不如前，2020年3月某天起床時暈眩、想吐，覺得整個人都在旋轉，走不到幾步路就想吐，就醫檢查後才知道血管阻塞42%，醫師警告「50%就會中風了」，但康康隔日依舊赴酒局，與朋友喝到爛醉、斷片無意識，最後癱坐在輪椅上，害妻子以為真的中風，嚇到不行。

康康為了寶貝妻女，決心要好好照顧身體，不只盡量天天睡飽，每天還花1小時運動並曬曬太陽；結果運動過後沒有補充足夠的水分，腎結石卡在輸尿管，讓他痛到整晚睡不著，火速就醫打針才緩解。眼見身體接連出現警訊，康康意識到「什麼都是假的，身體健康最重要」。

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