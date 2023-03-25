台中某高中傳出校園霸凌事件，包含教官、主任在內的6名師長，聯手長期霸凌一名男學生，該名學生最終走上輕生之路。專家指出，還在遭遇霸凌不一定會讓家長知道，但家長可觀察學生的服裝、作息等有無改變，若孩子不想開口，也可用通訊軟體、臉書等方式溝通，或向同學瞭解孩子的心中世界，讓兒女知道身邊永遠有人在支持著他。

台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，校園會有霸凌的情形出現，主要是出現雙方不對等的情況下發生，意即被害者與加害者在權力不對等下，一再重複遭受言語或是身體的直接或是間接傷害。教育部將霸凌分為5類，包括：肢體霸凌、關係霸凌、言語霸凌、網路霸凌及反擊霸凌，其中言語霸凌最為常見，包括：辱罵、誹謗、謠言、嘲笑、騷擾、威脅等。

學生被霸凌，可直接向導師、家長反映或向學校投訴信箱投訴，但是若是被師長霸凌擔心學校處置不公，則可向教育部24小時專線1953投訴，若涉及違法行為可以直接向警方求助。張自強說，孩子遭遇類似霸凌的情形時，有可能不會把在學校所發生的事情跟家長說，家長們多份關心或許就可能阻止悲劇發生。

張自強提醒家長，應隨時注意家中兒女的情形，如服裝、作息、態度等的改變都可能是種警示，若孩子不想以口語表達，也可用通訊軟體、臉書等方式溝通，或向同學瞭解孩子的心中世界，適時提供協助和陪伴，讓兒女知道身邊永遠有人在支持著他。

學生遭受言語或肢體霸凌時，有些人會將責任反諸於己，認為是自己抗壓力不足，但每個人對於言語霸凌的接受度和感受不同，若因此產生的焦慮或壓力時，應勇敢向師長或親友求救，不要因羞於開口讓負面情緒不斷滋生而造成遺憾。

張自強表示，若家長被學校告知孩子因故被懲罰時，除了要向學校積極了解實情外，也要聽聽孩子的想法，必要時也可以透過其他同學了解真實狀況，避免第一時間誤判實情，而造成不可挽回的後果。學校更應積極的防範校園霸凌事件，若有學生檢舉或是發現可能有霸凌事件時，除應立即介入了解原因及輔導學生外，更應積極防範類似事情發生，必要時通報並透過專家介入處理，切勿因自覺無力改變而無作為，導致憾事發生。

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