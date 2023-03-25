財政部3月25日公布最新一期2023年1~2月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得千萬特別獎、1位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有4位百萬得主。

統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹縣竹北市的7-ELEVEN璞玉門市購買65元的香蕉、零食；一人台中市西屯區7-ELEVEN逢美門市購買的36元御飯糰；一人新北市萬里區7-ELEVEN萬里門市購買331元的飲品、民生用品。

還有1位獲得2百萬特獎，於苗栗縣苑裡市的7-ELEVEN新和苑門市購買28元的統一麵包。

4位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在台南市善化區的7-ELEVEN P7廠門市購買21元的飲品；一人在苗栗縣竹南鎮7-ELEVEN海口門市購買的82元CITY CAFE系列飲品；一人在新北市土城區7-ELEVEN城利門市購買的45元CITY CAFE系列飲品；一人在基隆市信義區7-ELEVEN杰昕門市購買的88元的原賞三明治、飲品。