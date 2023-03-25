早已盛傳美國F-35戰機藉由「助手」（Sidekick）掛架，可將搭載的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）由4枚增為6枚。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）證實，正在為F-35A和F-35C隱形戰機進行內置武器艙升級。藉由「助手」（Sidekick）掛架，將搭載的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）由4枚增為6枚。

據《動力》（The Drive）網24日報導，「助手」的概念已傳了好幾年，但確切詳情和進度始終不清楚，如今終於獲得證實。洛馬在聲明中說，「助手」掛架將分置於內置武器艙位4和8上，他們按照合約進行研發，一切都照時間表進行。

分析指出，目前「助手」只和F-35A及F-35C相容，是因為美國海軍陸戰隊F-35B戰機為了垂直/短場起降，要容納升力風扇（lift fan）起見，因此內置武器艙較小所致。

值得一提的是，美國海軍早從2021年起，就表明對「助手」感興趣。相關文件顯示，從Lot 15開始，F-35C將安裝「助手」掛架，而從今年下半年起，就可望開始交付。分析指出，這顯示早在第4批次（Block 4）戰機推出前，就能交付「助手」掛架。而第4批次可望F-35 A/B/C的和Lot 17一起推出。

另一方面，加拿大今年1月已敲定，要採購88架F-35戰機。而1名加拿大高級國防官員證實，在這宗交易中，洛馬將交付最新的F-35A第4批次Lot 18戰機。