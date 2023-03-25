內急想上廁所時，打開門見到這種畫面真的會讓人嚇一跳。一名女網友發現，新北某間牛排館的廁所光源竟然是深藍色，讓她頓時忘之卻步，好奇「到底為什麼打藍光啦」，貼文一出，引來1萬多名網友朝聖，也出現醫師和醫學生解釋，使用藍光能避免毒品成癮者躲在廁所注射毒品，「因為靜脈偏藍，這樣就找不到注射點」。

原PO在臉書粉專《路上觀察學院》發文表示，日前去公司附近的牛排館用餐，上廁所時打開門驚見整片藍光，讓她驚呼：「還以為要穿越了！」也因為覺得氛圍怪怪的，最後還是選擇別間有正常光源的廁所。對此，她特地上網發文請益，「到底為什麼打藍光啦？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「感覺像是案發現場在測血跡反應」、「綠光的你就敢上？」、「有些公園廁所也是這種燈，眼睛蠻不舒服的」、「跳進馬桶就可以穿越到異世界哦，你虧了」、「消毒光吧」、「我前幾天去也是這樣，我就上第二間了」。

「藍光廁所」的貼文引來超過1萬網友按讚，還出現醫學生替大家解惑。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

有內行網友指出，廁所使用藍光能避免店家廁所淪為吸食毒品的場所，一名醫學生進一步解釋，主要是靜脈的顏色趨近藍色，照射藍光後，毒品成癮者更難找到血管。還有其他醫師補充，「有些國外的公車上也會因為相同理由使用藍光，尤其是後排」。

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▍本圖文經徐姓網友授權使用，轉自FB社團《路上觀察學院》