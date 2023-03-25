帶給日本打線滿滿安定感的紅襪外野手吉田正尚，25日對陣勇士熱身賽前接受日媒採訪，談到了讓日本隊起死回生的三分炮，以及冠軍賽跨欄失敗的尷尬一幕。

啟用少年強打村上宗隆擔任4棒成效不佳，進入複賽後由吉田正尚擔綱重責，替日本打線助入一劑強心針，「雖然也背負著壓力，但能把它全都釋放在小白球上，這對我來說是一次很好的經驗。」提及4強賽與墨西哥那發石破天驚的3分全壘打，吉田則表示自己試著把球跟進來一點，盡量不讓身體開掉，加上棒頭出來的時機點也很好，最終成為了一支全壘打。

大谷翔平在決賽三振卓奧特（Mike Trout），確定拿下冠軍的那一刻，日本隊各個欣喜若狂衝出板凳區，吉田正尚卻無法順利跨過護欄，翻了一圈跌落在地，也因此成為了紅襪隊友的笑柄，吉田還原當時情況：「因為我旁邊是水原先生（日本隊翻譯），如果跳出去的時候用力太猛，我可能會受傷，我還需要靠我的腿工作，所以只能被動做出翻滾的動作，這大概是那場比賽我最好的表現。」

經過2天休息，吉田正尚25日開始恢復實戰，面對勇士的熱身賽擔任第4棒左外野手，2打數中沒有安打、選進1次保送，對於有機會擔任紅襪開幕戰第4棒角色，吉田正尚說：「我不在意棒次，如果壘上沒有跑者，我就創造上壘機會，如果需要我打下分數，我會把他們都送回來的。」