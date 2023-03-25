國軍台中總醫院今年2月驚爆採購弊案，林姓骨科醫師涉嫌向1家科技公司收賄，檢調搜索醫院及業者辦公室，並在林住處查扣現金2300多萬元及1台點鈔機，林訊後以60萬元交保，檢調不服抗告，台中地院25日重新裁定林收押禁見。

台中地檢署認為，林男向得標醫材廠收賄，款項交由許姓妻子協助隱匿，在林家裡的保險箱查扣來源不明的2300萬元現金、還有點鈔機。林對2300萬元現金交代不明，羈押才能讓偵查進行，但台中地院卻認為沒必要羈押，裁定60萬元交保。

但台中地檢署認為有必要繼續偵查林建中是否另涉其他弊案，日前向台中高分院抗告成功，發回台中地院重新裁定羈押獲准。

據了解，林主任精通骨科、微創人工膝關節、髖關節置換、各種脊椎手術與複雜性外傷，曾經幫97歲高齡人瑞置換人工膝關節成功，2022年11月獲得國防部「優良軍醫」表揚。

國軍台中總醫院曾表示，骨科部林主任因涉及司法案件接受調查、已調離現職。考量全案已進入司法偵辦程序，台中總醫院將秉持「依法行政、勿枉勿縱」立場，全力配合調查，以儘速釐清案情；若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。