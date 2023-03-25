雲林縣竹筍因乾旱缺水葉黃枯死，受災面積已超過2成。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

天氣乾旱，雲林縣政府接獲農民反映許多竹筍葉片黃化，出現枯死情況，縣長張麗善25日前往古坑鄉勘災，發現災情相當嚴重，建議中央從寬、從速核發竹筍救助金，但農改場建議待6、7月時再看產量損失比率進行救助，張麗善不滿表示農民面對極端氣候苦不堪言，希望中央能體會，不要在那邊「吹冷氣說政策」。

雲林縣竹筍種植面積共3622.29公頃，其中以古坑鄉2939.77公頃最多，斗南鎮、斗六市、林內鄉、大埤鄉也都有種植。張麗善25日會同台南農改場、農糧署中區分署、古坑鄉長林慧如等人前往古坑鄉現勘，確定受災面積約1000公頃，已超過2成，建議中央依農業天然災害救助辦法發放救助現金。

張麗善表示，今年面臨旱災缺水，但輪灌作業對山區嚴重不公平，無法透過農田水利單位分配水源，不僅竹筍本身受損，筍葉都乾枯了，端午節包粽須用到大量竹筍與筍葉，希望農委會能像看待缺蛋問題一樣，盡速設法解決。

農改場人員說，農民反映因沒有雨水竹筍出現枯黃情況，麻竹筍一般而言是在5、6月發筍，到7月整體產量會占全年40％左右，因此6、7月時再來看此次旱災造成麻竹筍的損失比率進行救助。

張麗善聽後不滿指出，很多農作復耕成本都比救助金多出許多，沒有相當的補助，復耕根本是血本無歸，面對極端氣候，農委會應考慮放寬標準，提高天然災害救助金額。

張麗善強調，除了竹筍，雲林的鳳梨、茶葉、咖啡也都嚴重受損，農委會要提出對策幫助農民面對極端氣候，讓農民心理上覺得有保障，才願意繼續辛苦耕種，不然糧食安全都要雲林來承擔，說實在農民苦不堪言，希望中央能體會，不要在那邊吹冷氣說政策。