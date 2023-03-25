梁女與已婚咖啡廳沈姓老闆發生婚外情，沈男元配在店內監視器畫面發現，2人還在咖啡廳內親熱，憤而提告索賠100萬元，梁女答辯，她與沈發生性關係，卻無男女之情，是她做出錯誤決定，台中地方法院認定梁女侵害元配的配偶權，判決應賠償35萬元。

一審判決書指出，蔡女與沈男婚後共同經營咖啡廳。梁女於4年前至該咖啡廳消費後，明知沈為已婚之人，竟於2年前某日與沈男有按摩、親吻、擁抱、親密出遊等逾越一般男女正常交往程度之舉止。

蔡女發覺丈夫行為舉止異於平常，於去年8月調閱該咖啡廳監視錄影器檔案，才得知店內客人與丈夫發生親密舉動。

判決書指出，經沈男向原告坦承，自2021年5月間起，在咖啡廳及梁女租屋處等地點，以每2週1次之頻率與被告發生過數次性行為，並手寫道歉信予妻子。

法官認為，沈男所為顯已逾越社會一般通念所能容忍，已破壞與妻子婚姻之圓滿、安全及幸福之身分法益甚明。

且蔡女稱得知梁女與丈夫發生婚外情時，正懷有次子，因情緒激動有早產或流產之虞，導致懷孕後期除須服用安胎藥物外，並至身心科就診，持續服用抗憂鬱藥物，所受精神上痛苦需長時間療癒。

梁女答辯說，她未主動接近沈男，是沈男表示要替她按摩，藉機擁抱她，她曾拒絕與沈男發生關係，「最終才做出錯誤決定」，她強調，她與沈男雖曾發生數次性行為，但「彼此沒有男女之情」，沈男也不曾想過放棄家庭，她也未曾想過破壞元配的家庭。

蔡女向法院提出梁女侵害配偶權，一審法官認為，沈男與蔡女雖沒離婚，但婚姻2人已產生不信任感，梁女應賠償35萬元，至清償日止，按5周年利率百分之5計算之利息，可上訴。