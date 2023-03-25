有連鎖超市在其臉書發布內容指出，以長輩過去曾對子女說的話，搭配長輩臉孔與嬰兒的合成圖，製作成迷因圖，但引發中高齡者不滿，壯世代教科文協會今日表示，樂見企業品牌為壯世代著想，但更希望企業可以理解壯世代真實的樣貌與需求；未來也會持續透過各項需求調查，幫助企業理解壯世代。

壯世代教科文協會理事長吳春城表示，壯世代來自人口比例大的戰後嬰兒潮，從農業時代一路拼搏進入AI時代，持續在第一線學習及生產，更曾搭上經濟起飛列車，是高壽、高智能、高財富的世代，是未來台灣經濟最重要的動能，值得社會重新設定認知。他期許，不只是企業，而是政府、個人都能用「新的壯世代人設」看待這個族群，才能真正有效打破困境，創造世代共榮的美麗新世界，為2025超高齡社會帶來翻轉。

壯世代教科文協會今日也於臉書粉絲團，針對該貼文的迷因圖進行二創，以幽默話語進行回應。吳春城進一步說明，上一代成長的過程，並未有足夠的學習機會與資訊去表達關心與對家人的愛，確實需要重新學習與下一代的溝通，上一代的童年其實受到許多體罰，但是他們長大後，仍對長輩對師長抱持感恩之心，希望下一代也可以理解與包容。