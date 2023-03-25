111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽，健行科大靠著第3節22比6攻勢打下將近20分領先基礎，終場87比63擊敗暌違兩季重返4強的台灣師大，健行繼108學年完成2連霸後，相隔2季回歸冠軍賽，將與政治大學、世新大學之間的勝方，爭奪本季UBA公開男一級冠軍。

首節健行在劉丞勳單節15分力助下，26比17給台師大下馬威，第2節台師則在林信寬連得9分帶動下回敬11比0高潮超前比數，不過健行也很快回神，上半場打完健行43比41小幅領先。

下半場易籃再戰，健行打出單節22比6攻勢擴大分差，帶著將近20分領先進入第4節，末節健行讓差距更加擴大，最終以24分之差收下勝利。

健行劉丞勳貢獻全隊最高21分，並抓下8記籃板，史密斯繳出16分、16籃板，蔡宸綱挹注13分、9籃板，隊長高錦瑋10分、6籃板、4助攻。

8強複賽曾在健行手上狂飆49分的台師大好手林信寬，此役進帳22分、10籃板、4助攻，健行教頭劉孟竹表示，對林信寬的防守有兩套策略，從場上看來第一套不錯，雖然林信寬有不少出手機會，但不是可以輕易得分，雖然還是讓他上半場拆彈打板三分，但還是相信球員防守上可以做到。

劉丞勳攻下21分，幫助健行進軍111學年UBA公開男一級冠軍賽。（季志翔攝）