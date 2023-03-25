財團法人台中樂成宮25日舉行2023年第六屆集團結婚，適逢天氣晴朗，76對新人在媽祖見證下完成證婚典禮。（張妍溱攝）

財團法人台中樂成宮25日舉行2023年第六屆集團結婚。（張妍溱攝）

財團法人台中樂成宮25日舉行2023年第六屆集團結婚，適逢天氣晴朗，76對新人展現熱情洋溢，包括軍公教人員踴躍參加，每對新人雙手合十，祈求月老星君見證賜福，在樂成宮媽祖見證下完成證婚典禮。

禮炮響起，現場76對新人宣告脫單，今年有一對新人林郁婷與來自日本的藤田圭祐交往5年異國愛情，選在今天終於步上紅毯，攜手共度一生成就佳話。林說，原本打算以登記的方式完成結婚，但經由媽媽介紹，參加這次聯合婚禮的活動，在樂成宮由月老及旱溪媽祖的見證下完成婚禮，是相當寶貴的經驗。

同樣28歲的黃先生與柯小姐，現場互相擁抱、親吻，洋溢甜蜜笑容；柯小姐說，她一年多前單身，就聽說樂成宮月老星君靈驗，她祈求遇到如意郎居，後來認識了新郎，決定攜手參加樂成宮集團結婚。

樂成宮董事長郭松益說，去年樂成宮集團結婚有66對新人參加，今年較踴躍增至76對，月老為新人締結良緣，並在旱溪媽祖證婚下，祝福永浴愛河。

今年台中樂成宮與貝思特婚紗業者合辦集團婚禮，當天提供白紗、捧花、化妝造型、12禮嫁妝外，更贈送男女真鑽對戒一對，主辦單位樂成宮更加碼贈送黃金999近5分的金鏟子墜鍊、並摸彩50吋LED彩色電視機和其他家電等，活動費為19888元。