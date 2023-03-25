數字科技2022年第4季合併營收5.16億元、營業淨利1.89元、稅後淨利1.64億元，單季每股盈餘3.31元，累計2022年合併營收19.58億元、營業淨利7.58億元、稅後淨利6.51億元，年增率分別為16%、7%與8%，每股盈餘為13.12元，營收及獲利皆創歷年新高。

2022年各平台營收比重，591房屋交易營收佔比65%，8591寶物交易營收佔比19%，8891汽車交易營收佔比9%，518熊班暨人力平台營收佔比7%，且591、8891與518熊班暨人力相關站台全年營收年增率分別為23%、19%及12%。

數字科技表示，旗下591房屋與8891汽車2022全年營收年增率分別為23%、19%，主要成長動能為：591房屋交易，透過不斷優化用戶者的使用需求，大幅提高用戶者的黏著度，且新增提高曝光率的加值收費方式，刊登業務量增長；8891汽車，受惠車用晶片及部分零件因疫情造成缺貨潮，車主將目光轉往中古市場，中古車市熱絡。

數字科技董事會通過2022下半年度配發現金股息4.5元、股票股利1元，加上上半年度配發現金股息4.5元，全年每股發放10元股利，下半年配息率達82%。

數字科技今年前2月合併營收3.14億元，創下歷年同期新高，其中591房屋平台上「社區找房」每日活躍用戶突破20萬人，瀏覽量年增23%，且8891汽車表現優異，加上各平台啟動收費持續挹注營收，推升前2月合併營收年增率達9%。