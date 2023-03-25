台北市為最早推動公共自行車YouBike的城市，據北市交通局統計，今年2月公共自行車傷害險投保比例已達50.9％，為歷年新高，不過仍有許多民眾不知道要投保，對此交通局表示投保完全免費，為提高投保率近期已請營運廠商針對未投保民眾發送簡訊提醒，並於區公所申辦敬老愛心卡時發送投保操作說明。

台北市現有1萬3267輛YouBike，去年租借數達到3400萬次。市府實施公共自行車傷害險免費投保4年多，YouBike用戶投保率逐年上升，今年2月創新高達50.9％。北市交通局指出，近期陸續發送約22萬則簡訊給未投保者，區公所也會有投保流程摺頁，盼提高投保率。

北市2011年全面推動YouBike，市府鑒於提供運具給民眾使用，遂於2018年10月推出公共自行車傷害險，用戶無須額外付費，只要常用租借卡片一次投保，若騎乘遇意外事故釀保險人死傷，可憑醫療單據等申請理賠，最高金額100萬元。

該福利上路首月投保率僅2.85％，市府透過發送簡訊予未投保者等各式管道鼓勵投保，隔年起的當年投保率逐漸遞增，直至今年2月50.9％為歷年新高。

交通局分析，北市是最先推行YouBike的縣市，許多會員早年就已註冊，使用頻率可能不高，免費投保是近年才推出，因此叫不清楚此資訊；另外，傷害險屬保險法規定的人身保險，須採實名制，有些人基於不願提供個資、騎車頻率不高等考量，而未選擇投保。

為鼓勵民眾加入投保行列，交通局近期已請營運廠商針對未投保者發送簡訊提醒，同時在區公所申辦敬老卡、愛心卡時，給予投保操作說明的摺頁，微笑單車的官網與App也有相關資訊，盼藉各管道提高用戶投保率。