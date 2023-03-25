警方出動警用重型機車讓小朋友體驗。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方在花博園區舉辦犯罪預防宣導活動。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

原住民族運動會嘉年華在北市圓山花博園區舉辦，中山警分局特別辦理犯罪預防宣導活動，希望藉由走入人群深入社區，建立民眾「識詐、防詐」觀念，達到「預防為先、偵防並重」目標。

因應兒童節在即，分局同步辦理「小小警察體驗活動」，現場備有小警察制服及大、小型警用重型機車，提供小朋友著裝試乘，體驗「一日小警察」出任務，並呼籲「夢當極限車手，拒當詐欺車手！」。此外，還有大頭警察寶寶與民眾互動合影留念，利用寓教於樂的體驗活動，有效宣導近期「假投資」、「釣魚簡訊」等常見詐騙態樣，針對交通安全部分，著重宣導「尊重行人路權優先」、「行車不搶快，安全有保障」，期能洗刷行人地獄汙名。

中山分局呼籲，詐騙手法日新月異，如接獲疑似詐騙簡訊或來電，謹守反詐3C原則：「冷靜(Calm)、查證(Check)、撥打165專線(Call)」，防制詐騙無妙招，小心求證守荷包。