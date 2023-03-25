近年來許多農、牧場會為吸引人潮會引進可愛小動物進行表演，桃園目前有6家獲得展演許可證。（陳夢茹攝）

近年來許多農、牧場會為吸引人潮會引進可愛小動物進行表演，像是水豚君餵食秀、小豬賽跑等，成為親子假日放電的好去處。為落實動物保護政策，桃園市動物保護處依動物保護法公告，動物展演需申請展演許可證，目前已有Xpark、富田農場、向陽農場、埔心牧場、羊世界牧場及山腳鹿場共6家取得，將持續協助輔導農牧場申請展演許可證，若接獲民眾檢舉違規疑似有虐待情形，將依法開罰。

動保處處長王得吉表示，動保法第6之1條於2018年修正，隔年9月公布施行動物展演管理辦法，規定若無取得動物展演許可證的業者不可進行動物展演活動，申請單位須符合觀光旅遊業、休閒農場或社會教育機構其中1項，由於門檻過高，許多業者遲遲無法申請到許可證，市府參酌其他縣市放寬規定，申請者只需提供稅籍資料或政府機關即可申請。

王得吉說，市內最近本月就有核發1件許可證，目前成功申請者動物展演許可證共有6件，分別為Xpark、富田農場、向陽農場、埔心牧場、羊世界牧場及山腳鹿場，此外另有7件列管中，市府正積極輔導業者申請，業者若無動物展演許可證，公開以動物進行展演，可裁罰5至25萬不等罰鍰。

依動物展演管理辦法規定，每年需要對相關場域稽查1次，且每2年需要評鑑1次，如有接獲陳情案件動保處也會立即到現場訪視並加強稽查頻率，經統計分析，桃園近3年來被依動物保護法裁罰的違法案件有8件，多數為民眾到農牧場遊玩，認為疑似有虐待、動物營養不良、生活環境不佳等對動物不友善的狀況，因此向動保處進行舉發。