國民黨2024總統提名可能人選之一的新北市長侯友宜，回嘉必拜的本命區嘉義縣朴子配天宮，蔡英文總統今天率中央部會官員大陣仗參拜，引發政治聯想，行政院副院長鄭文燦受訪表示，是因久旱不雨來祈福，副總統賴清德確定獲民進黨提名參選總統，展現出領導魅力。

蔡英文總統率鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、嘉義縣立委蔡易餘、陳明文、嘉義縣長翁章梁今天下午參拜朴子配天宮。

鄭文燦說，這次蔡英文總統來參拜朴子配天宮主要是因久旱不雨，來祈福，同時來關心視察嘉義縣無人機產業園區、無人機產業推動、嘉義縣轉型為農工大縣的進展，未來嘉義會是台灣無人機的重鎮。

朴子配天宮董事長蔡承宗說，新北市長侯友宜視配天宮為信仰祖廟，第一次參選新北市長也是在配天宮發布訊息，只要他有回家就會來參拜配天宮媽祖，上次回家為其父母親祭拜，也有來配天宮參拜。

鄭文燦還認為民進黨執政團隊在疫情之後努力回應人民期待，副總統賴清德確認是獲民進黨提名參選總統，符合人民期待，並展現領導者的魅力。