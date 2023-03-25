繼高雄軟體園區、澄清湖及長庚周邊地區智慧路邊停車系統，透過感測裝置、車牌辨識及計時計費系統自動記錄停車時間並計算費用，屬於無紙化開單。交通局於衛武營特區建置1100格智慧停車系統，今日正式啟用，副市長林欽榮說目前高雄市共5.2萬停車格，已有1700格智慧化，預計2026年達成1萬格目標。

高雄從2018年開始建置智慧路邊停車系統，目前高雄軟體園區開始有52格，澄清湖及長庚周邊地區有510格，新上線的1100格停車位，則以衛武營特區為中心，包含苓雅區中正一路、鳳山區自由路以南、青年路一段以西、新富路以北及高速公路以東範圍，及三多與輜汽等2場路外停車場，25日正式啟用。

衛武營周邊增1100格智慧停車格25日正式上線。（洪靖宜攝）

高雄市副市長林欽榮說，高雄目前有5萬2000多停車格，其中1700格為智慧車格，目標2026年希望能達到1萬格智慧停車格，他提到智慧停車格優勢，包含提升格位周轉率26.2％，加上民眾若持單去便利商店繳費，每張要扣3塊錢手續費，如使用第三方支付，更減省成本，而且這項設施是採政府購買服務，得標廠商建置設備及管理成本。

嵌入式車牌辨識系統。（洪靖宜攝）

交通局表示，智慧停車系統全面上線後，每年將節省300多萬張紙本停車單，相當於1.64條國道1號長度；另外，智慧停車設備具有監控錄影功能，上線至今已協助查報列管車輛700件，並多次協助提供交通事故及刑事案件警方佐證資料。

交通局進一步說明，為了鼓勵民眾使用多元停車繳費方式，只要用手機下載與交通局合作的行動支付App，即日起繳交期限內路邊停車費享95折優惠，新用戶至6月底前更享6折優惠；使用高雄市智慧停車區域繳費機繳費，同享95折。