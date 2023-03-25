在加拿大首都渥太華，與拜登舉行聯合記者會的杜魯多指出，對TikTok的憂心是圍繞在資安上。就個人而言，最大的好處就是小孩再也無法去看TikTok了。

現年51歲的杜魯多有3個小孩，其中兩個正值青少年時期。上個月，杜魯多政府宣布，公務用手機禁用TikTok，因為此App對於隱私和以及資安有著無法令人接受的風險。

杜魯多強調，對於TikTok，加拿大的禁用決定與美國政府，以及其它國家等類似，當時就在想對公家手機資安來說並不安全。所以才毅然決然才會有禁用TikTok的政策。