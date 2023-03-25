在加拿大首都渥太華，與拜登舉行聯合記者會的杜魯多指出，對TikTok的憂心是圍繞在資安上。就個人而言，最大的好處就是小孩再也無法去看TikTok了。
現年51歲的杜魯多有3個小孩，其中兩個正值青少年時期。上個月，杜魯多政府宣布，公務用手機禁用TikTok，因為此App對於隱私和以及資安有著無法令人接受的風險。
杜魯多強調，對於TikTok，加拿大的禁用決定與美國政府，以及其它國家等類似，當時就在想對公家手機資安來說並不安全。所以才毅然決然才會有禁用TikTok的政策。
加拿大時間24日，當地總理杜魯多於美國總統拜登親訪時表示，很高興自己近日已下令，禁止在政府的公務電子裝置上使用陸企所有的社交平台TikTok。同時，也表示自己的小孩或將無法再去用TikTok。
在加拿大首都渥太華，與拜登舉行聯合記者會的杜魯多指出，對TikTok的憂心是圍繞在資安上。就個人而言，最大的好處就是小孩再也無法去看TikTok了。
現年51歲的杜魯多有3個小孩，其中兩個正值青少年時期。上個月，杜魯多政府宣布，公務用手機禁用TikTok，因為此App對於隱私和以及資安有著無法令人接受的風險。
杜魯多強調，對於TikTok，加拿大的禁用決定與美國政府，以及其它國家等類似，當時就在想對公家手機資安來說並不安全。所以才毅然決然才會有禁用TikTok的政策。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。