桃園永豐雲豹25日用勝利迎接新主帥的到來！艾夫伯轟下全場最高34分，「魔獸」霍華德也拿20分、13籃板，雲豹終場107比97斬斷台南台鋼獵鷹7連勝，除拿本季遭遇獵鷹首勝，也以6勝16敗戰績擺脫墊底升到第5，這更是雲豹新總教練貝奈特來台執教首勝。

或許是換新主帥也換了手氣，雲豹一開賽就靠艾夫伯、盧捷閔兩人的凶猛三分火力，打出19比5開局，但在霍華德退場休息後，獵鷹逐漸靠著德古拉、布拉兩人內線火力追上，打完首節，雲豹僅以28比25領先，霍華德首節4分、5籃板。

儘管獵鷹次節開始連拿4分，反以1分超前，不過隨後雲豹靠著陳孝榕投進兩顆三分球重新搶回領先，霍華德、艾夫伯也在內外聯手飆分，雲豹打完上半場仍以59比55領先，霍華德半場10分、9籃板，卻有3次犯規，艾夫伯也有20分。

但在下半場才打3分鐘，霍華德就因激烈抗議被吹技術犯規，身背4犯的他只能下場休息，幸好替補上場的戴維斯連進兩顆三分球，艾夫伯的火力也沒停歇，雲豹反而打出13比2，前3節結束，雲豹90比77領先，艾夫伯已經攻下30分。

前3節出現23次失誤的獵鷹，來到末節仍無改善跡象，也讓雲豹趁機繼續擴大領先，儘管獵鷹想用三分球持續追分，艾夫伯與霍華德卻攜手幫助雲豹穩住領先優勢，霍華德最後44秒接獲空拋第一時間灌籃，雙方差距來到10分，勝負已經底定。獵鷹最後出現30次失誤，光是胡凱翔就有7次。