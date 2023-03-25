新疆女神迪麗熱巴外型亮麗，擁有前凸後翹的完美比例身材，以古裝陸劇《三生三世十里桃花》走紅後，知名度跟著水漲船高，不過近來卻被大陸特效合成師洪亮利用電腦後製，合成兩人親吻的影片，此舉也惹怒她的粉絲，找上門將洪亮痛打一頓，嚇得他趕緊發文道歉，試圖平息眾人怒火。

迪麗熱巴和楊洋主演的愛情劇《你是我的榮耀》，其中一幕熱吻橋段，讓粉絲看的興奮不已，未料大陸特效合成師洪亮卻將這一幕楊洋的身影，利用電腦後製換成自己，畫面則被修改成「迪麗熱巴與他熱吻」，將影片上傳至社群平台後，引起網友熱烈討論，未料，洪亮近日再度更新影片，只見他不僅破相，臉部還出現許多傷痕，嚇壞不少人。

大陸特效合成師洪亮遭迪麗熱巴粉絲痛毆受傷。（圖／微博）

對此，洪亮發文指稱「幾個迪麗熱巴的粉絲，20多歲左右的小孩，找到我發過的定位，來我工作室這門口了，就這樣了」，雖然沒有明說狀況，但疑似暗指合成影片一事惹火迪麗熱巴粉絲，因此慘遭痛毆導致受傷，接著表示已把該影片刪除，由於目前被打到破相，決定暫停更新一陣子，也不忘為自己打氣：「緩一緩，以後會好起來吧」。

大陸特效合成師洪亮發文表示已經影片刪除。（圖／微博）

迪麗熱巴近來被狗仔爆料與男星黃景瑜熱戀，更傳出有愛的結晶，雖然多次秀出火辣身材照，試圖打臉懷孕的烏龍傳聞，卻未能平息悠悠之口，對此，她做出解釋：「一開始會生氣，但漸漸的會覺得好笑，哪怕我每天開直播澄清，不信者還是會有不信的藉口」，字句中透露著些許無奈。