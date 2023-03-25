高雄市副市長羅達生致詞時感謝企業踴躍參與，強調高雄人才濟濟，市府結合不同人才媒合機構辦理活動，降低企業求才成本，在最短時間內找到人才。（柯宗緯翻攝）

高市經發局今（25）日舉辦「亞灣創新．未來反轉5G AIoT人才媒合會」，邀請IBM、國泰金控等16家廠商釋出近200職缺，最高年薪140萬元。（柯宗緯翻攝）

高雄推動產業轉型，亞灣5G AIoT創新園區磁吸近百家大廠及新創進駐，高市經發局今（25）日舉辦「亞灣創新．未來反轉5G AIoT人才媒合會」，邀請IBM、國泰金控等16家廠商釋出近200職缺，最高年薪140萬元，吸引不少求職者躍躍欲試。

高雄市副市長羅達生今出席活動時指出，感謝在座企業踴躍參與，高雄人才濟濟，市府結合不同人才媒合機構辦理活動，降低企業求才成本，在最短時間內找到人才。

羅達生提到，今日活動參與企業數與職缺數都有增長，市府上任3年高雄薪資成長率達8.63％，引進投資額近6000億元，更帶動去年營利事業銷售總額5.87兆元再創新高，較2年前成長28％，未來突破7兆元指日可待。

羅達生表示，目前市府與中央籌畫亞灣2.0，從擴大空間、商機、產業群聚及人才等面向強化推動，提供更多優惠措施，經發局也建立產學合作平台，縮短產學落差，並持續推動在地鋼鐵、石化、港埠等傳統產業智慧化轉型，創造更多5G AIoT及智慧應用商機。

今年「亞灣創新．未來反轉5G AIoT人才媒合會」包括IBM、國泰金控、帆宣科技、友達光電、台郡科技、台灣醫學影像、合勤科技、精誠資訊、鏵友益科技等16家廠商徵才。

經發局長廖泰翔指出，為提高媒合率特別拉長事前招募時間為4周，相較去年均有成長，其中有些職缺非常熱門搶手超過40人投履歷，此次媒合會共釋出近200個職缺、最高年薪達140萬元。

IBM 顧問協理王志明提到，IBM軟體科技整合服務中心將培養高雄在地人才，未來5年可創千個就業機會，預計招募有資訊相關經驗、在高雄生根發展的專業人才及相關科系畢業生，第2季起首先釋出100名軟體開發工程師、測試工程師等職缺，歡迎有志人士踴躍加入。