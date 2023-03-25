鶯歌火車站每年進出站總人次達600萬餘人，但電梯空間窄小，長輩排隊輪搭電梯不便，台鐵2021年6月先完成站內4座電梯更新，另規畫增設12座電扶梯及進行站體空間美學提升，去年2月動工，預計今年8月12座電扶梯將全新啟用，也順勢迎接10月台灣設計展。

立法委員蘇巧慧爭取增設上、下共12座電扶梯，經費1.3億餘元全由中央負擔，今並邀集交通部與台鐵局現地會勘，市議員卓冠廷、蘇泓欽、廖宜琨辦公室、彭一書辦公室與多位里長一同出席。

蘇巧慧表示，鶯歌車站全年度進出站總人次為排名全國各車站前20名，然站內電梯老舊，缺乏足夠無障礙設施因應旅客需求，為提升鶯歌站整體通勤環境，並讓車站融入鶯歌在地陶瓷特色，除了增設電扶梯，工程將同時改造車站空間，更新地坪、改善車站照明與消防設備，另於候車區、穿堂層納入陶藝意象。

蘇巧慧說，電扶梯增設工程將於6月陸續完成安裝工程，7月測試設備與申請使用許可證，8月完工啟用。增設電扶梯分別將裝設於前後站，與一、二月台，目前皆已製作完成存放於倉庫中，將逐步進行安裝。