台南市警六分局歷經2周的跟監埋伏，發現毒販承租安定區某透天民宅作為販毒據點後，利用清晨藥腳上門買毒，意外協助員警開啟大門的機會，趁隙尾隨入屋，當場查獲大批毒品及模擬槍等，還將王姓藥頭及陳、杜及嚴姓等3名藥腳逮捕法辦。

台南市警方在安定區某透天民宅起獲大批毒品。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

警方日前接獲情資，指安定區一處透天豪宅，成為藥頭販毒的據點。員警經蒐證及分析比對，23日6時許見時機成熟，由警六分局會同善化警分局、保大霹靂特殊警力準備拂曉攻堅。但因毒販承租的透天厝是屋齡不到5年的嶄新豪宅，大門深鎖成毒販躲藏的最佳屏障。

台南市警方在安定區某透天民宅起獲模擬槍1把、空包彈數發。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

正當埋伏員警在場苦思如何攻堅之際，恰巧有藥腳意外登門買毒，對方打電話請屋內毒販開門之際，員警見機可不失，趁毒販開門時，大批警力尾隨藥腳上門攻堅逮人，現場起獲毛重約80多公克的三級毒品30餘包、毛重約600多公克的咖啡混合包百餘包、模擬槍1把、空包彈數發及不法所得1萬多元。

員警還當場逮捕毒品通緝犯王姓藥頭及陳姓、杜姓及嚴姓等3名藥腳，全案偵訊後，依毒品危害防制條例送辦。

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