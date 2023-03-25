遠傳總經理井琪表示，因應全球氣候變遷，節能減碳是各國，乃至於企業都責無旁貸的議題。遠傳致力打造最環保的網路，也希望將運用科技創新的節能減排和循環經濟解決方案為企業客戶服務，並帶動供應商夥伴們從碳盤查開始一同開始淨零路徑。也希望與產業多多交流節能減碳的實作經驗，共同打造永續新未來。

在首屆淨零城市展中，遠傳將展示領先業界節能環保網路科技，運用科技創新力，打造全方位節能減碳方案，包含透過AI技術選定最佳效率5G基地台位址，年減26,000噸碳排；另導入混頻休眠技術，透過智慧演算法決定節能模式，在不影響用戶體驗下，平均能省下25%能耗。遠傳也是台灣首家加入愛立信「全球電信設備環保回收服務計畫」電信業者，基地台回收再利用率達98%，打造循環經濟，有效減少電子廢棄物。

遠傳也結合生態鏈共同打造綠能基地台，包含已建設27座太陽能與台電並行供電基地台，累計發電近24萬度；在東北亞第一高峰玉山北峰共構案中，也打造全台唯一純綠電太陽能蓄電基地台，成為山友、玉山氣象站對外聯繫重要管道；在花蓮同禮部落也建設首座風力及光電互補基地台，改善原住民部落行動通訊涵蓋。

除在基地台創新節能，遠傳也在數據中心導入創新風牆式空調系統，引入外部低溫空氣協助伺服器降溫，減少空調用電，有效降低能耗50%以上，空調冷卻水也回收再利用，年減少用水3,600噸；辦公室、門市也導入智能設施管理平台，包含透過智慧環控，即時進行營運決策與風險預警，並透過AI智慧預知優化進行能源管理，提升10%能源效率。