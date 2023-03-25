2023智慧城市展3月28日至3月31日於南港展覽館2館登場，此次台北願景館以「Smart Taipei ∞ Future Taipei」為主題，展示智慧城市8大應用領域、36個創新應用。北市資訊局表示，特別安排ChatGPT虛擬導覽員及隨身導覽，陪伴大家悠遊台北願景館，還能用NFT兌換咖啡Bar飲品，讓科技更生活化。

台北智慧城市以智慧政府為核心，發展智慧交通、智慧安防、智慧教育、智慧建築及智慧健康等8項智慧應用領域，截至2023年3月已進行295個專案，其中智慧交通占比高達19％，像2019年在台北市設置148處智慧號誌，有效減少9％的旅行時間及32％的夜間幹道空等。

資訊局表示，本屆台北願景館結合多項創新科技，例如與MomentX運用微軟及OpenAi的ChatGPT技術開發可語音互動的虛擬導覽員外，和PinChat合作的「願景館隨身導覽」，用行動裝置即時點選互動內容，能隨時詢問展館問題。

資訊局也說，特別和天衍互動合作，每日整點於舞台區進行科技互動體驗遊戲，參觀民眾透過台北通APP在展場探索8大展區集點，即可兌換精美小禮，上傳活動照片後還能獲得專屬紀念照片。

資訊局補充，今年台北大數據中心除了推出個人化的城市運行儀表板功能外，也和宏碁電腦(Acer)合作以最新3D裸視技術筆電，將台北大數據中心環景轉化為3D立體影像，此外，展出期間會邀台北市的3位副發言人徐政璿、蔡畹鎣、蕭羽耘來到願景館開箱直播，帶領民眾逛展。