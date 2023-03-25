何如芸在主演的《婚姻結業式2》中，將親眼目睹律師老公陳慕義外遇，傷心之餘揪馬力歐買醉坦言「很不甘願」。何如芸日前於臉書上感性發文，提到若身邊的大仁哥被搶走，儘管會遺憾失去曾經專屬於自己的一切，但也明白「真愛不一定要擁有」，只要看見對方幸福，便於願足矣。何如芸並在文章的最後寫了句「我愛你我的大仁哥，我祝福你！」似乎預告了接下來的劇情揪心走向。

馬力歐飾演的角色深情守候何如芸，他霸氣表示現實中儘管一旦確定目標就會全心全意付出，但他不打沒把握的感情仗，並奉勸天下癡情男：「不要浪費時間金錢去追求沒有答案與結果的愛情。」至於若面臨劇中所愛的人被搶走是否會後悔，對感情一向隨緣的馬力歐說只能恨自己成了情場敗將，面對這狀況雖然會恭喜對方，但不會送上祝福。

張天霖（左）和張本渝偶然邂逅。（公視台語台提供）

首次加入《婚姻結業式2》的張天霖這次飾演的暖男企業家是劇中張本渝飾果園的投資者，兩人因緣際會下認識，進一步在事業上合作，帥氣模樣一登場就迷倒不少女性觀眾。當被問到是否遇過浪漫緣分時，張天霖坦率表示自己的個性較為憨厚務實，會以行動展現貼心的一面，笑稱其實不太懂過於天馬行空的浪漫。

尹昭德（右）向田中千繪求婚展開新關係。（公視台語台提供）

尹昭德在最新一集也即將向田中千繪求婚，兩人將展開全新關係也有激情戲。田中千繪表示好久沒有拍激情戲，除了信賴尹昭德，導演鄧安寧工作效率快，沒有讓演員們一直重複地演，所以拍激情戲不需太多擔心，與尹昭德有「親密接觸」的她還俏皮爆料：「昭德哥的皮膚超好，好嫩！」

《婚姻結業式2》將於週日晚間８點公視台語台、10點華視頻道播出。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！