對於美國前白宮顧問歐布萊恩建議台灣應教全民使用AK47步槍，行政院副院長鄭文燦回應說，國際友人提醒是要有全民國防、清楚安全意識，台灣要提高自我保護的能力，有積極的準備，才能避戰、追求和平，和平是我們最重要的選項，要用各種方法達到和平。
蔡英文總統率鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、嘉義縣立委蔡易餘、陳明文、嘉義縣長翁章梁今天下午參拜朴子配天宮，鄭文燦接受媒體訪問提出上述回應。
美國前白宮顧問歐布萊恩全民使用AK47步槍行政院副院長鄭文燦全民國防安全意識提高自我保護的能力
對於美國前白宮顧問歐布萊恩建議台灣應教全民使用AK47步槍，行政院副院長鄭文燦回應說，國際友人提醒是要有全民國防、清楚安全意識，台灣要提高自我保護的能力，有積極的準備，才能避戰、追求和平，和平是我們最重要的選項，要用各種方法達到和平。
蔡英文總統率鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、嘉義縣立委蔡易餘、陳明文、嘉義縣長翁章梁今天下午參拜朴子配天宮，鄭文燦接受媒體訪問提出上述回應。
美國前白宮顧問歐布萊恩全民使用AK47步槍行政院副院長鄭文燦全民國防安全意識提高自我保護的能力
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