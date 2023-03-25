復興派出所警員柯涵克騎鐵馬在周圍埋伏等待犯嫌出現。（簡銘柱翻攝）

手賤刮車以為無人知 警騎鐵馬埋伏逮犯嫌

台北市文山區有民眾在3月6號將自己的愛車停在木柵路一段59巷口路邊，當天下午取車時，卻發現左側車門無端多出一條長達20公分的刮痕，氣到的向警方報案。但警方調閱監視器發現，現場不只一輛車受害，清查後竟有6輛車被刮傷。派出所員警事後騎腳踏車在案發地附近埋伏，終於逮到80歲的犯嫌。

警方表示，3月6號民眾發現愛車被刮傷向警方報案，文山第一分局復興派出所警員柯涵克、郭沛玟獲報到場，經調閱周邊監視器，整條街至少6輛車受害。監視器清楚拍下，一名男子東張西望，確定四下無人，便靠近車輛旁邊，把一整排車輛刮花，還意猶未盡，連停在巷口的車輛也無一倖免，警方再根據犯嫌的體型與樣貌，鎖定犯嫌掌握行蹤。

3月8號中午復興派出所警員柯涵克騎鐵馬在周圍埋伏等待犯嫌出現，果真發現其身影，經詢問之下孫姓犯嫌（80歲）坦承不諱，但他辯稱是在拿鑰匙的過程中，不小心刮花他人車輛。警詢後依刑法毀損罪函送臺北地檢署偵辦。

文山第一分局呼籲，破壞他人車輛或物品，除了需負刑事責任，還需要負擔民事上的賠償。此外，現今馬路上監視器建置普及，違法行為盡收畫面，將來都要負擔法律責任，切勿以身試法。