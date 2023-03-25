井柏然、譚松韻一起看產檢報告。（愛奇藝國際站提供）

由井柏然、譚松韻主演的愛奇藝都市愛情劇《歸路》，醉心劇情兩人復合後瘋狂曬愛，不但在床上擁吻，井柏然深情告白：「我想娶你」，譚松韻更直接摟脖大膽要求「陪你洗澡」，還在浴室幫男方解開襯衫釦子，兩人多日不見一獨處就深吻，一天就要親3次。

最讓網友閃瞎的一幕，是譚松韻在路邊突然對男方嘟嘴撒嬌索吻，井柏然嘴上反抗回「只此一次」，下秒接招親了下去，舌戰到一半卻發現嘴裡突然出現一枚戒指，譚松韻藉此和對方正式求婚，這招「戒指吻」播出後讓網友都瘋狂。

不僅如此，兩人還在籌備婚禮階段，譚松韻意外得知有孕，在耳邊輕聲告訴男方懷孕消息後，井柏然先是一開始瞪大眼睛愣在原地，接著額頭靠額頭擁抱女方，隨即皺眉開始擔心接下來的生活規劃，笑稱：「第一次當爸，難免慌張！」

他也貼心陪譚松韻產檢，不過立刻就收到要外派一個月出差通知，他趁著班機延誤召喚譚松韻下樓，兩人隨即領證登記，光速成為夫妻。

談到劇中當媽，譚松韻透露雖然之前演過角色也經歷過懷孕，但像《歸路》這樣特意呈現孕婦狀態的是第一次，「演懷孕的時候，想著身上多了這麼個好幾斤的小『東西』，你的一切行為就會非常小心，所有的言行舉止也都會很注意。我看了一些有關生產的紀錄片，我會看那些媽媽們是怎麼生孩子的，著重觀察她們的表情啊、狀態啊，還有分享的感受。」對於首次合作井柏然，譚松韻表示合作前就認識了，合作後依然覺得對方很紳士、很幽默。

如果要選出「晨曉CP」的浪漫名場面，譚松韻也公開了她的心頭好，「兩人倒在雪地裡，路炎晨小心護著歸曉膝蓋的那場戲，我覺得挺浪漫的。我看到有彈幕說明明有車啊，為啥他倆要躺雪地裡，怪冷的。哈哈，其實當下兩個人的心情和氛圍，雪地裡，男朋友修著車，還能這樣躺在男朋友懷裡，那種感覺對兩人來說還是很浪漫的。另外在歸曉家裡，路炎晨的一些小細節，比如歸曉在沙發上睡著了，路炎晨就把她輕輕抱去房間睡，再給她熬湯。」或是當他倆說出「你別怪我」、「我沒怪過」台詞，直呼這兩個人相互理解，覺得特別浪漫，更爆料接下來將播出在醫院生產的劇情讓她很扎心，「甜虐甜虐的，非常受觸動」。