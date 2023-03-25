國民黨定調2024總統人選將採徵召，新北市長侯友宜被認為是最有可能人選。根據《ETtoday民調雲》2024總統大選最新民調顯示，若由侯友宜對上民進黨主席賴清德，侯友宜將以39.3%支持度領先賴清德的37%。對此，媒體人韋安今（25）日就表示，「只要藍營和侯友宜不犯大錯，未來他還是2024最有贏面的參賽者」，引發討論。

據《ETtoday民調雲》今(25)日公布的2024總統大選最新民調顯示，若由賴清德對決侯友宜，侯友宜支持度為39.3%、賴清德則是37%，侯友宜領先賴清德2.3%。該民調數據顯示，若兩人對決，國民黨支持者有78%要投給侯友宜，民眾黨支持者則有57.1%要投給侯友宜。若侯友宜，對上賴清德、柯文哲，三腳督下，賴為34.2%，侯27.6%，柯16.9%，變成是賴第一。

而韋安今日在臉書上就PO出一篇「侯、賴PK民調逆轉！將回歸長期民意基本面」的文章表示，「侯友宜排除被提名的不確定性後，觀望的潛在支持者回籠，支持度短時間內就開始回升；再來侯友宜何時被徵召成為根本『不是問題的問題』，只要是侯最終代表藍營出征，就有穩固，尤其是來自中間選民的基本盤來支持；最後，朱侯合也讓外界對藍營2024有無勝選機會，由悲觀改為產生希望」。

韋安也說，「在干擾因素去除後，現在又會回到長期民意趨勢的基本面」，同時也強調，「侯友宜目前為止並沒犯下任何錯誤，而使民意根本性對他改觀，藍營支持者的過度焦慮，其他人對他的國政領域的顧慮，只是短期現象」，最後韋安也斷言，「朱侯合只要能凝聚黨內共識，謙卑傾聽應對台灣民意，不受干擾地掌握好節奏的主動權，2024選局的勝負態勢，很快又會逆轉。只要藍營和侯友宜不犯大錯，未來他還是2024最有贏面的參賽者」。