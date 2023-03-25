據車輛公會統計，2022年台灣汽車零組件產品出口額近2300億台幣，各指標廠商看準汽配產業商機持續回升，汽配三展成為爭取商機的最佳選擇。此次三展共計820家廠商、使用2200個攤位，包含台灣煞車皮龍頭南晃、車燈大廠龍鋒、巨鎧、秀山及台灣柏釧、晨耀等改裝零配件廠商皆參展。車用電子展區則有鴻海、為升及輝創等重量級廠商展出，更有來自美國、英國、法國及日本等計16國國際參展商、超過5000位國內外買主已完成預登。

本屆展會於4樓展區特別規畫機車形象區，由三陽、威速登、宏佳騰及摩特動力聯合展示多輛全新機車，搭配展中「摩托競秀」走秀展示騎士人身部品，為本屆TAIPEI AMPA一大亮點。

貿協提到，本屆AMPA DigitalGO線上展亦有近百家廠商參與，包含環保材質座椅的友聯車材、懸吊系統指標廠商世祥汽材等，於4月10日至23日雲端展示，參觀者只需展前透過簡易預先登記參觀步驟，即可瀏覽參展商線上攤位及型錄。