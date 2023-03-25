雲林縣古坑地區螢火蟲經復育，族群及數量已趨於穩定。（華山休閒農業區發展協會總幹事徐毓涵提供／張朝欣雲林傳真）

每年春末夏初是雲林縣古坑地區賞螢火蟲的最佳季節，今年雲林螢火蟲季將於4月15日至6月18日登場，25日雲林縣政府在古坑鄉華山遊客服務中心舉辦記者會，本次主題為「漫遊螢林‧Light Yunlin」，規畫深度賞螢遊程讓大家了解螢火蟲生態、重視生態保育，永續推廣雲林生態旅遊。

古坑地區螢火蟲4至5月先於淺山區的華山村、樟湖村等地現蹤，賞螢據點有華山小天梯步道、華山土石流教學園區、山豬湖步道、石橋竿蓁籠；5至6月陸續出現在中海拔的草嶺村，據點包括青山坪、石壁仙谷、九芎神木等，其中石壁地區除了賞螢，還能觀星、俯瞰嘉南平原7縣市夜景。

雲林縣長張麗善表示，古坑鄉擁有豐富多樣的自然環境，在地居民積極投入生態保育，農業處也全力輔導農民轉型友善耕作，在自然生態與人共榮目標下，螢火蟲族群及數量已趨於穩定。今年整合各村賞螢資源，讓遊客體驗生態導覽、社區產業、手作DIY等活動，民眾可安排2天1夜深度遊程，感受大自然之美。

縣農業處處長魏勝德說，今年1月縣府透過螢火蟲復育計畫，在華山小天梯步道及山豬湖步道設置2處螢火蟲生態池，並在水池周圍種植生態樹種，營造適宜螢火蟲繁衍的友善環境棲地，讓自然生態得以永續發展，期望4月至6月螢火蟲季能看到滿山螢火蟲。

農業處指出，螢火蟲季推出各種套裝深度遊程，為維持賞螢品質採預約報名方式，前1000名贈送「螢林fun閃燈DIY」、「螢林fun閃包」，每場賞螢活動以30人為上限，小團隊可讓遊客更輕鬆深入體驗，感受螢光、星光、夜景齊放的美好之夜，報名資訊請查詢FB「雲林螢火蟲季」。